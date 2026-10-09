Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:05 AM IST
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धरना : पुराने जिला अस्पताल परिसर में संविदाकर्मियों का धरना सुबह 10 बजे से।
श्रद्धांजलि : बिजलीपुरा स्थित सपा कार्यालय में कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- कुर्रिया कलां के नगला बनवारी गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
श्री गणेश पूजन : ओसीएफ रामलीला में श्री गणेश पूजन शाम सात बजे से।
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श्रद्धांजलि : बिजलीपुरा स्थित सपा कार्यालय में कांशीराम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
- कुर्रिया कलां के नगला बनवारी गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
श्री गणेश पूजन : ओसीएफ रामलीला में श्री गणेश पूजन शाम सात बजे से।