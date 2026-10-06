Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:59 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:59 AM IST
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रोजगार मेजा : रोजा स्थित आईआईटी में रोजगार मेले का आयोजन सुबह 9:30 बजे से।
जनसुनवाई : नगर निगम में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता : शिक्षा विभाग की ओर से गांधी भवन सभागार में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ट्रायल : मंडल स्तरीय एथलेक्टिस प्रतियोगिता का ट्रायल हथौड़ा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
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जनसुनवाई : नगर निगम में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
प्रतियोगिता : शिक्षा विभाग की ओर से गांधी भवन सभागार में प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ट्रायल : मंडल स्तरीय एथलेक्टिस प्रतियोगिता का ट्रायल हथौड़ा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।