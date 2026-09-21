Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:17 PM IST
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आयुर्वेद दिवस : आयुर्वेद दिवस पर जनजागरूकता के लिए जनपद मुख्यालय पर वाकाथॉन का आयोजन सुबह 10 बजे से।
अभियान : सुपोषित अभियान के तहत सेवा भारती की ओर से जनपद में जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
श्री गणेश मूर्ति विसर्जन : खिरनीबाग स्थित रामचरन धर्मशाला से गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा दोपहर तीन बजे से।
श्री रामकथा : जेबा स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर में रामकथा रात आठ बजे से।
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अभियान : सुपोषित अभियान के तहत सेवा भारती की ओर से जनपद में जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे से।
जनसुनवाई : नगर निगम कार्यालय में संभव के तहत जनसुनवाई सुबह 10 बजे से।
श्री गणेश मूर्ति विसर्जन : खिरनीबाग स्थित रामचरन धर्मशाला से गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा दोपहर तीन बजे से।
श्री रामकथा : जेबा स्थित सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर में रामकथा रात आठ बजे से।