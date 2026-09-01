Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:38 AM IST
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जनसुनवाई : नगर निगम के नए कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन सुबह 10 बजे से।
संस्कृत प्रतियोगिताएं : उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से देवी संपद महाविद्यालय में संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक : टाउनहॉल स्थित राजीव भवन कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट
- कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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संस्कृत प्रतियोगिताएं : उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से देवी संपद महाविद्यालय में संस्कृत प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
बैठक : टाउनहॉल स्थित राजीव भवन कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट
- कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।