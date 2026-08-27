Shahjahanpur News: सिटी में आज

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रक्षाबंधन : कंपोजिट विद्यालय, अटसलिया में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

टूर्नामेंट : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सुबह 10 बजे से।

बैठक : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक खिरनीबाग स्थित कार्यालय पर पूर्वाह्न 11 बजे से।

भंडारा : कांट ब्लॉक परिसर स्थित शिव मंदिर पर हवन एवं भंडारा पूर्वाह्न 11 बजे से।

महामंत्र जप : कुर्रियाकलां स्थित कोंचेश्वर महादेव स्थान पर महामंत्र जप सुबह सात बजे से।