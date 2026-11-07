Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
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प्रभातफेरी : श्री कृष्ण मंदिर से श्री राधानाम संकीर्तन मंडल की ओर से प्रभातफेरी निकाली जाएगी सुबह सात बजे से।
उल्लू पूजन : पृथ्वी संस्था की ओर से समकालीन समस्याओं को लेकर गर्रा नदी के घाट पर सुबह नौ बजे उल्लू पूजन।
संपूर्ण समाधान दिवस : पुवायां तहसील में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर-17 चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला जीएफ कॉलेज मैदान पर सुबह 10 बजे से।
दीपोत्सव : हनुमतधाम पर दीपोत्सव का आयोजन शाम छह बजे से।
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उल्लू पूजन : पृथ्वी संस्था की ओर से समकालीन समस्याओं को लेकर गर्रा नदी के घाट पर सुबह नौ बजे उल्लू पूजन।
संपूर्ण समाधान दिवस : पुवायां तहसील में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट टूर्नामेंट : मयूर स्पोर्टिंग की ओर से आयोजित अंडर-17 चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकाबला जीएफ कॉलेज मैदान पर सुबह 10 बजे से।
दीपोत्सव : हनुमतधाम पर दीपोत्सव का आयोजन शाम छह बजे से।