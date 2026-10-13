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Shahjahanpur News: युवती के यौन शोषण और मां के साथ मारपीट में रिपोर्ट दर्ज

Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM IST
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Case registered regarding the sexual exploitation of a young woman and the assault on her mother.
खुटार। क्षेत्र के गांव निवासी एक महिला ने दूसरे समुदाय के युवक सहित तीन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी 25 वर्षीय पुत्री को गांव सलनहा निवासी इसरार दो साल से शादी का झांसा दे रहा है। इसरार उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर बाइक से कस्बा गोला ले गया और एक मोबाइल की दुकान के पीछे बने स्टोर में यौन शोषण किया। पुत्री ने शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया। सोमवार को खुटार कसबे में इसरार ने उनके जेठ के पुत्र से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

बाद ने आरोपी ने अपने भाई इस्लाम, इदरीश को भी बुला लिया और महिला, उसके जेठ के पुत्र को पीट दिया। जानकारी के बाद हिंदू युवा संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इसरार को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। संवाद
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