Shahjahanpur News: विवाहिता को ले जाने के मामले में दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 अगस्त को लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र के सुमेरनगर निवासी सोनू और इब्राहिमपुर निवासी राधे उनकी बहू को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगे। गांव के बाहर परिचितों ने विवाहिता को दोनों युवकों के साथ देखा तो परिजनों को सूचना दी।परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो राधे भाग निकला, जबकि लोगों ने सोनू को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। सूचना पर पहुंची यूपी-112 पुलिस सोनू को थाने ले आई।इसी दौरान सोनू पुलिस और परिजनों को चकमा देकर थाने से भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।