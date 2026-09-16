Shahjahanpur News: मुकरमपुर के झोलाछाप पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज

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अमन के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर एक गांव के बेसिक स्कूल में शिक्षामित्र का दायित्व संभाले झोलाछाप रवींद्र पर गलत दवाएं देने और इंजेक्शन लगाने से बेटे की मौत हो जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में अमन की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन परिजन उसकी मौत के लिए झोलाछाप के गलत इलाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मोहम्मद इरफान ने झोलाछाप को नोटिस देकर तीन दिन क्लीनिक के जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। झोलाछाप सीएमओ कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस वजह से अमन की मौत को लेकर उसकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली हैं। सीओ शुभम वर्मा के अनुसार विवेचना के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।