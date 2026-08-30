Shahjahanpur News: खड़ी डीसीएम में पीछे से घुसी कार, तीन घायल

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गोला गोकर्णनाथ निवासी रचित शुक्ला अपने साथी शोभित, उत्कर्ष, अग्रिम और ऋचा के साथ चूका स्पॉट घूमने गए थे। लौटते समय उनकी कार डीसीएम में पीछे से घुस गई। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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खुटार (शाहजहांपुर)। पीलीभीत के चूका स्पॉट से घूमकर घर लौट रहे लोगों की कार शनिवार को गोला-खुटार रोड पर खड़ी डीसीएम में पीछे से घुस गई। हादसे में गोला निवासी रचित शुक्ला, उत्कर्ष और अग्रिम घायल हो गए। गंभीर हालत में रचित को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।