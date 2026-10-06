Shahjahanpur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से कार पलटी, दो सैनिक गंभीर घायल

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

उन्नाव के रहने वाले सैनिक शेषनाथ यादव और शिवकुमार दीक्षित रविवार रात करीब 11 बजे कार से शाहजहांपुर की ओर जा रहे थे। ग्राम बतलइय्या के सामने उनकी कार को अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तिलहर सीएचसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दोनों को राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि घायलों की ओर से तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।अलग-अलग सड़क हादसों में छह घायलतिलहर। क्षेत्र में रविवार रात अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में छह लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।मोहल्ला इमली निवासी रेहान रविवार शाम करीब सात बजे साथी मुन्ना के साथ बाइक से जा रहे थे। हाईवे स्थित एक ढाबे के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों घायल हो गए।गांव बरुआ निवासी राम खिलावन अपने साथी राजवीर के साथ बाइक से घर जाते समय रात करीब 8:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। राजवीर को भी चोटें आईं हैं। वहीं, उन्नाव के सिविल न्यायालय क्षेत्र निवासी शिव कुमार दीक्षित अपने रिश्तेदार और तिलहर के खुदागंज क्षेत्र निवासी शशांक दीक्षित के साथ बाइक से शाहजहांपुर की ओर जा रहे थे। रात करीब नौ बजे रास्ते में अचानक गोवंशीय पशु के आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। संवाद