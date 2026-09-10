Shahjahanpur News: बस सीज, सवारियों का चालक से किराये को लेकर हुआ विवाद
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:09 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:09 PM IST
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खुटार। एआरटीओ ने बृहस्पतिवार को दिल्ली से पलिया जा रही निजी बस को तिकुनिया चौराहे पर पकड़ लिया। चालक से पूछताछ के बाद बस को थाने लाकर सीज कर दिया। इसके बाद बस में बैठीं सवारियों का चालक से दूसरी बस उपलब्ध कराने और किराया वापस करने को लेकर विवाद हो गया।
बस में सवार लोगों ने बताया कि बुधवार रात को वे लोग निजी बस से दिल्ली से पलिया जा रहे थे। बस में भीरा, निघासन और पलिया के यात्री भी थे। खुटार में एआरटीओ ने बस को कागजात पूरे नहीं होने पर सीज कर दिया तो उन लोगों ने बस के परिचालक से खुटार तक का किराया लेकर शेष रुपये वापस करने के लिए कहा।
परिचालक ने रुपये वापस करने से इन्कार किया तो यात्रियों से विवाद होने लगा। नौबत मारपीट तक आ पहुंची। किराया वापस मिलने के बाद यात्री दूसरे वाहनों से गंतव्य को रवाना हो गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया इस तरह के विवाद की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। संवाद
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बस में सवार लोगों ने बताया कि बुधवार रात को वे लोग निजी बस से दिल्ली से पलिया जा रहे थे। बस में भीरा, निघासन और पलिया के यात्री भी थे। खुटार में एआरटीओ ने बस को कागजात पूरे नहीं होने पर सीज कर दिया तो उन लोगों ने बस के परिचालक से खुटार तक का किराया लेकर शेष रुपये वापस करने के लिए कहा।
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परिचालक ने रुपये वापस करने से इन्कार किया तो यात्रियों से विवाद होने लगा। नौबत मारपीट तक आ पहुंची। किराया वापस मिलने के बाद यात्री दूसरे वाहनों से गंतव्य को रवाना हो गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया इस तरह के विवाद की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। संवाद
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