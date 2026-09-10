Shahjahanpur News: बस सीज, सवारियों का चालक से किराये को लेकर हुआ विवाद

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बस में सवार लोगों ने बताया कि बुधवार रात को वे लोग निजी बस से दिल्ली से पलिया जा रहे थे। बस में भीरा, निघासन और पलिया के यात्री भी थे। खुटार में एआरटीओ ने बस को कागजात पूरे नहीं होने पर सीज कर दिया तो उन लोगों ने बस के परिचालक से खुटार तक का किराया लेकर शेष रुपये वापस करने के लिए कहा।परिचालक ने रुपये वापस करने से इन्कार किया तो यात्रियों से विवाद होने लगा। नौबत मारपीट तक आ पहुंची। किराया वापस मिलने के बाद यात्री दूसरे वाहनों से गंतव्य को रवाना हो गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया इस तरह के विवाद की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। संवाद