Shahjahanpur News: सांड़ ने टक्कर मारकर महिला और बुजुर्ग को किया घायल

विज्ञापन

चंद्रभाल मिश्रा सोमवार सुबह तीन बजे घर से बाहर आए थे। इस बीच सांड़ ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों और आसपास के लोगों ने आकर बचाया। उन्हें खुटार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी सांड़ ने गांव की सावित्री देवी को भी घायल कर दिया, उनकी पसलियां दो जगह से टूट गई हैं। गांव के अमित मिश्रा, अभिषेक, शोभित, विवेक, नितिन, कपिल आदि ने बताया कि सांड़ से गांव के लोग काफी लोग परेशान है। बीडीओ को सूचना देने के बाद भी सांड़ को पकड़कर गोशाला नहीं भिजवाया जा रहा है।एक अन्य घटना में रविवार रात साढ़े आठ बजे नगर के तिकुनिया चौराहे पर बाइक सवार दो लोग सांड़ से टकराकर घायल हो गए थे। बाइक की टक्कर से सांड़ भी गंभीर घायल हो गया था। सांड़ का रात में ही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शंकर अवस्थी ने इलाज कराया है। सूचना के बाद भी नगर पंचायत प्रशासन ने सांड़ को हाईवे से नहीं हटाया। बीडीओ चंद्रपाल यादव ने बताया कि सांड़ को पकड़वाकर गोशाला भिजवाया जाएगा।