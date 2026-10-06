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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Body of one youth recovered from Ramganga River; search on for the second.

Shahjahanpur News: रामगंगा नदी में डूबे एक युवक का मिला शव, दूसरे की तलाश

Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
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Body of one youth recovered from Ramganga River; search on for the second.
मिर्जापुर। रामगंगा नदी में डूबे राजेरायपुर निवासी सुनील का शव दूसरे दिन मिल गया। सादिकपुर जैतपुर गांव निवासी दीपू की तलाश की जा रही है।
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सुनील ने बीमारी से परेशान होकर शाहजहांपुर से दवा लेकर लौटते समय कोलाघाट पुल से रामगंगा में छलांग लगा दी थी। वह अपने भतीजे अतुल के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। सोमवार को एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों के साथ तलाश की। टीम की कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर सुनील का शव बरामद कर लिया गया। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सुनील का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। संवाद
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