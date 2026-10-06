Shahjahanpur News: रामगंगा नदी में डूबे एक युवक का मिला शव, दूसरे की तलाश

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सुनील ने बीमारी से परेशान होकर शाहजहांपुर से दवा लेकर लौटते समय कोलाघाट पुल से रामगंगा में छलांग लगा दी थी। वह अपने भतीजे अतुल के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। सोमवार को एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय गोताखोरों के साथ तलाश की। टीम की कड़ी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर सुनील का शव बरामद कर लिया गया। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सुनील का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। संवाद

मिर्जापुर। रामगंगा नदी में डूबे राजेरायपुर निवासी सुनील का शव दूसरे दिन मिल गया। सादिकपुर जैतपुर गांव निवासी दीपू की तलाश की जा रही है।