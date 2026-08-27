Shahjahanpur News: मायके में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

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शहबाजपुर के सचिन अवस्थी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बहन पूजा देवी की शादी 30 अप्रैल 2026 को खुटार के गांव मोहनपुर के अनुपम दीक्षित से की थी। बहन के ससुराल वाले दहेज कम मिलने की बात कहकर पूजा का उत्पीड़न करते थे। एक सप्ताह पूर्व सचिन अपनी बहन को घर लाए थे।बुधवार को सचिन और उनका भाई विशाल किसी काम से बाहर गए थे। घर पर पूजा और पूजा की मां किरन देवी थीं। सचिन के अनुसार बुधवार शाम पूजा अपने पति से बात करती हुई घर से निकल गईं और मकान के पीछे बने कमरे में फंदे से लटककर जान दे दी। मां के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे। परिजन खिड़की तोड़कर कमरे में पहुंचे। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।