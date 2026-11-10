Shahjahanpur News: हाईवे किनारे खाई में भरे पानी में पड़ा मिला बर्तन व्यापारी का शव

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सोमवार सुबह राइस मिल के पास शव को उतराते देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और फाॅरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मृतक की जेब से 3620 रुपये भी मिले। पहचान के संबंध में कोई भी दस्तावेज जेब में नहीं मिला।इंस्पेक्टर रोजा उमेश मिश्रा ने शव के फोटो सोशल मीडिया पर डाले। इसके चार घंटे बाद मृतक की शिनाख्त उमाकांत मिश्रा के रूप में हुई। मृतक के पिता रामदेव ने बेटे की चप्पल देखकर ही पहचान कर ली। रामदेव ने बताया उमाकांत मिश्रा उनका छोटा बेटा था। घर के बाहर ही उनकी बर्तन की दुकान है।रविवार शाम करीब चार बजे उमाकांत अचानक घर से कहीं चले गए थे। रात करीब दस बजे बहू पारूल ने फोन कर घर आने के बारे में पूछा था। तब उमाकांत ने दीपावली की पूजा की तैयारी करने और थोड़ी देर में आने की बात कही थी। उनके नहीं आने पर कॉल की, पर मोबाइल की घंटी जाती रही और बात नहीं हो सकी।सोशल मीडिया पर फोटो देखकर पहचान की गई। उमाकांत के दो बेटे हैं। मृतक का मोबाइल भी नहीं मिला है। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।