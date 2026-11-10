Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Body of a utensil trader found in a water-filled ditch along the highway

Shahjahanpur News: हाईवे किनारे खाई में भरे पानी में पड़ा मिला बर्तन व्यापारी का शव

Tue, 10 Nov 2026 12:57 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Body of a utensil trader found in a water-filled ditch along the highway
उमाकांत मिश्रा का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
रोजा। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चकभिटारा गांव के पास राइस मिल की चहारदीवारी के पास पानी से भरी खाई में युवक का शव पड़ा मिला। उनकी पहचान मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव बुधुवाना रोड निवासी उमाकांत मिश्रा (35) के रूप में हुई। वह रविवार की शाम को घर से निकले थे।
विज्ञापन

सोमवार सुबह राइस मिल के पास शव को उतराते देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और फाॅरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मृतक की जेब से 3620 रुपये भी मिले। पहचान के संबंध में कोई भी दस्तावेज जेब में नहीं मिला।
विज्ञापन

इंस्पेक्टर रोजा उमेश मिश्रा ने शव के फोटो सोशल मीडिया पर डाले। इसके चार घंटे बाद मृतक की शिनाख्त उमाकांत मिश्रा के रूप में हुई। मृतक के पिता रामदेव ने बेटे की चप्पल देखकर ही पहचान कर ली। रामदेव ने बताया उमाकांत मिश्रा उनका छोटा बेटा था। घर के बाहर ही उनकी बर्तन की दुकान है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रविवार शाम करीब चार बजे उमाकांत अचानक घर से कहीं चले गए थे। रात करीब दस बजे बहू पारूल ने फोन कर घर आने के बारे में पूछा था। तब उमाकांत ने दीपावली की पूजा की तैयारी करने और थोड़ी देर में आने की बात कही थी। उनके नहीं आने पर कॉल की, पर मोबाइल की घंटी जाती रही और बात नहीं हो सकी।

सोशल मीडिया पर फोटो देखकर पहचान की गई। उमाकांत के दो बेटे हैं। मृतक का मोबाइल भी नहीं मिला है। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed