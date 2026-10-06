फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Bike thrown off speed breaker; female rider dies, child has a narrow escape.

Shahjahanpur News: ब्रेकर से उछलकर गिरी बाइक, सवार महिला की मौत, बच्चा बाल-बाल बचा

Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Bike thrown off speed breaker; female rider dies, child has a narrow escape.
गौरी का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
जलालाबाद। कलान थाना क्षेत्र के गांव हरेली निवासी सुरजीत की पत्नी गौरी (23) की सोमवार शाम कोलाघाट पुल के पास बाइक से गिरकर मौत हो गई। ब्रेकर की वजह से वह गोद में लिए बच्चे के साथ उछलकर बाइक से गिरी। हादसे में बच्चा बाल-बाल बच गया।
विज्ञापन

जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव सरायसाधौ में गौरी का मायका है। सोमवार को सुरजीत के साले राजकुमार के बेटे की नामकरण संस्कार की दावत थी। गौरी अपने पति सुरजीत, तीन साल की बेटी व एक साल के बेटे के साथ बाइक से मायके में दावत में शामिल होने के लिए जा रही थी।
विज्ञापन

शाम करीब छह बजे कोलाघाट पुल से नीचे उतरते ही ब्रेकर की वजह से गौरी गोद में लिए बेटे के साथ बाइक से उछलकर गिर गई। हादसे में उनका बेटा बाल-बाल बच गया, लेकिन गौरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से गौरी को सीएचसी भिजवाया। वहां उनकी मौत हो गई। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed