Shahjahanpur News: भजन गायक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, सिर व नाक से बह रहा था खून

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परिजनों के अनुसार, सुधीर सिंह जागरण में भजन गाते थे। रविवार शाम गांव निवासी दोस्त महेंद्र सिंह के साथ घर से निकले थे। इसके बाद दोनों चरखोला गांव स्थित एक दोस्त के यहां गए। वहां दोस्त के साथ खाना खाया। रात करीब 10 बजे दोनों गांव के बाहर निगोही रोड पर पड़े हुए मिले। इस बीच महेंद्र उठकर चला गया, लेकिन चोट की वजह से सुधीर वहीं पड़े रहे।जानकारी होने पर परिजन सुधीर की गंभीर हालत को देखते हुए निगोही के एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सक ने मना कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए। वहां चिकित्सक ने जांच कर सुधीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की।पुलिस सिर में चोट लगने की वजह पता कर रही है। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, फोरेंसिक टीम ने भी नमूने लिए हैं। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट व तहरीर प्राप्त होने पर मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।पत्नी के कंधों पर आई बच्चों की जिम्मेदारीपरिजनों ने बताया कि सुधीर सिंह की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व रिंकी के साथ हुई थी। सुधीर की मौत से रिंकी बेसुध हो गईं। 14 वर्षीय बेटी श्रेयांशी, 5 वर्षीय पुत्र नैतिक और 2 वर्षीय पुत्र रुद्रांश की जिम्मेदारी रिंकी के कंधों पर आ गई है। मृतक के भाई अवनीश अधिवक्ता हैं।