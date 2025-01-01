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Shahjahanpur News: सांड़ से टकराकर घायल हुए बंगाली डॉक्टर की बरेली ले जाते समय मौत

Sat, 17 Oct 2026 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:12 AM IST
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Bengali doctor, injured after colliding with a bull, dies while being taken to Bareilly
शंकर सरकार का फाइल फोटो।
मीरानपुर कटरा। कटरा-जलालाबाद राजमार्ग पर फीलनगर गांव के सामने सांड़ से टकराकर बाइक सवार बंगाली डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली ले जाते समय उनकी मौत हो गई।
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मोहल्ला बंगशान की रामनगर कॉलोनी निवासी शंकर सरकार (39) मदनापुर में क्लीनिक चलाते थे। बुधवार रात करीब आठ बजे वह बाइक से मदनापुर से घर लौट रहे थे। फीलनगर के सामने खेतों से निकलकर सड़क पर आए सांड़ से उनकी बाइक टकरा गई। हेलमेट पहने डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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परिजन उन्हें कटरा के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर किया गया। रात करीब दस बजे मिशन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत से पत्नी रत्ना सरकार और छह वर्षीय बेटी पीहू सदमे में हैं।
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि छुट्टा पशुओं से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए एसडीएम से वार्ता कर समाधान कराया जाएगा।
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