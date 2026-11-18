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पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद शव कुएं में फेंका गया है। आधार कार्ड के आधार पर खुद को मृत साबित कर भाग जाने की साजिश का एंगल भी जांच में शामिल किया गया है। हालांकि, शव की वास्तविक पहचान और घटना की सच्चाई डीएनए जांच व पुलिस की पड़ताल के बाद ही स्पष्ट होगी।मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच गांव के सतीश के खेत में एक ग्रामीण को कुएं से दुर्गंध आई। उसने झांककर देखा तो करीब 30 फुट गहरे कुएं में सिर कटा शव पड़ा था। सूचना पर प्रधान राकेश सिंह ने पुलिस को बुलाया। करीब साढ़े तीन बजे पहुंची पुलिस ने सफाईकर्मियों की मदद से सीढ़ी लगवाकर शव बाहर निकलवाया।कुएं में कटे सिर की तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। शव के पास मिले बैग में कपड़ों के अलावा शीशा, कंघा, सिंदूर की डिब्बी, किताब और मोरपंख भी बरामद हुए। आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर विनोद पुत्र राजा शर्मा निवासी गांव सिउड़ी, थाना कलान दर्ज था। पुलिस ने उसके परिजनों को बुलाया, लेकिन वे शव की शिनाख्त नहीं कर सके।एसपी ग्रामीण भंवरे दीक्षा और सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। कुएं के आसपास 500 से 600 मीटर के दायरे में तलाश की गई, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। शव चार से पांच दिन पुराना होने का अनुमान है। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। कुछ दूरी पर खून के निशान भी मिले हैं।खुद को मृत साबित करने की साजिश का एंगल भी जांच मेंपुलिस की शुरुआती जांच में आधार कार्ड पर दर्ज विनोद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। कलान थाने में उसके खिलाफ वर्ष 2016, 2023 और 2025 में तीन मामले दर्ज हैं। ये मुकदमे छेड़खानी, एससीएसटी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। वर्ष 2023 के एक मुकदमे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद वह जेल भी जा चुका है। पुलिस इस आशंका की भी जांच कर रही है कि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर उसका सिर काटने और शव कुएं में फेंकने के पीछे विनोद की पहचान छिपाकर खुद को मृत साबित करने की साजिश तो नहीं है। फिलहाल इस आशंका की पुष्टि नहीं हुई है।डीएनए जांच से होगी शव की पहचानएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मृतक की वास्तविक पहचान और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। विवेचना चल रही है।