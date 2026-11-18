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मृतक के भाई सुरेश ने बताया कि बडे़ भाई रामपाल मंगलवार दोपहर 12 बजे ई-रिक्शा से निगोही जा रहे थे। इस बीच बिलसंडा मार्ग पर गांव धीरठ के पास अचानक सड़क पर आए सांड़ से ई-रिक्शा टकरा गया। इस दौरान भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया।इसके बाद चालक लोगों की मदद से ई-रिक्शा सीधा कर भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल रामपाल को सीएचसी पहुंचाया, लेकिन भाई की जान नहीं बच सही। वहीं, मौके पर पहुंचे परिजन रामपाल के शव को देख बिलख पड़े। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि ई-रिक्शा चालक का पता लगाया जा रहा है। संवादसांड़ की वजह से गिरकर बाइक सवार घायलजैतीपुर। नदैया रामपुर गांव में मंगलवार शाम सड़क पर अचानक आए सांड़ की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में अवा गांव निवासी बाइक सवार दुर्वेश गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घायल को लेकर चले गए। संवाद