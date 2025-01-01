फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   'Bank Sakhis' (women banking correspondents) raised their voices regarding their problems.

Shahjahanpur News: बैंक सखियों ने समस्याओं को लेकर उठाई आवाज

Tue, 03 Nov 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
'Bank Sakhis' (women banking correspondents) raised their voices regarding their problems.
जीआईसी मैदान पर एकत्रित बैंक सखी कैडर की महिलाएं। संवाद
शाहजहांपुर। भाईचारा जनकल्याण ट्रस्ट के नेतृत्व में बैंक सखियों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन अपूर्वा सिंह को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ के ईको गाॅर्डन में धरना प्रदर्शन के बाद लौटने पर ब्लॉक स्तर पर सखी कैडर की महिलाओं को पांच वर्ष की कार्यकाल पॉलिसी के नाम पर कार्य से हटाने का भय दिखाकर परेशान किया जा रहा है।
विज्ञापन

बैंक सखियों ने पांच वर्ष की कार्यकाल पॉलिसी लागू होने की तिथि और नियम स्पष्ट करते हुए शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने तथा सभी सखी कैडर की महिलाओं को नियुक्ति पत्र देने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष रोशनी सिंह, सुनीता, राखी, बबिता, ममता आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed