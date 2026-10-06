Shahjahanpur News: बैंक सखियों ने मानदेय बढ़ाने के लिए उठाई आवाज

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जन-धन खाते खुलवाने से लेकर समूहों के सीसीएल करवाने और रिकवरी तक का काम बैंक सखियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें मात्र 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। मांग की गई कि मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाए, मानदेय सीधे व्यक्तिगत खाते में दिया जाए, बैंक सखियों को ड्रेस, आईडी कार्ड और लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएं, बैंक में खाता खुलवाने, सीसीएल और रिकवरी करवाने पर अलग से प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए।10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किए जाने की भी मांग की गई। 15 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। इस दौरान रोशनी सिंह, सुनैना चौहान, वेदवती, रामसहेली, सविता, रीना देवी आदि मौजूद रहीं। संवाद