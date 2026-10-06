Shahjahanpur News: बैंक सखियों ने मानदेय बढ़ाने के लिए उठाई आवाज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:07 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। जनपद में कार्यरत बैंक सखियों ने मानदेय बढ़ाए जाने के लिए कलक्ट्रेट में सोमवार को डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह को दिया। ज्ञापन में बताया कि बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की रीढ़ हैं।
जन-धन खाते खुलवाने से लेकर समूहों के सीसीएल करवाने और रिकवरी तक का काम बैंक सखियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें मात्र 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। मांग की गई कि मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाए, मानदेय सीधे व्यक्तिगत खाते में दिया जाए, बैंक सखियों को ड्रेस, आईडी कार्ड और लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएं, बैंक में खाता खुलवाने, सीसीएल और रिकवरी करवाने पर अलग से प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए।
10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किए जाने की भी मांग की गई। 15 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। इस दौरान रोशनी सिंह, सुनैना चौहान, वेदवती, रामसहेली, सविता, रीना देवी आदि मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
जन-धन खाते खुलवाने से लेकर समूहों के सीसीएल करवाने और रिकवरी तक का काम बैंक सखियों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इसके बदले उन्हें मात्र 3000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, जो इस महंगाई के दौर में बहुत कम है। मांग की गई कि मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाए, मानदेय सीधे व्यक्तिगत खाते में दिया जाए, बैंक सखियों को ड्रेस, आईडी कार्ड और लैपटॉप उपलब्ध कराया जाएं, बैंक में खाता खुलवाने, सीसीएल और रिकवरी करवाने पर अलग से प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए।
विज्ञापन
10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किए जाने की भी मांग की गई। 15 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। इस दौरान रोशनी सिंह, सुनैना चौहान, वेदवती, रामसहेली, सविता, रीना देवी आदि मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन