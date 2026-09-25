Shahjahanpur News: बैंककर्मियों ने प्रदर्शन कर पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग की

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यूएफबीयू की शाहजहांपुर इकाई के संयोजक अतुल मेहरोत्रा ने बताया कि बैंक यूनियनों की प्रमुख मांग पूर्व में हुई सहमति के अनुसार पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में करीब 30 माह पहले आईबीए के साथ वार्ता के बाद सरकार को प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य समय बढ़ाने पर सहमति दी गई थी।बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी अतुल सक्सेना ने कहा कि आगामी तीन दिवसीय हड़ताल विरोध का अगला चरण है। उन्होंने कहा कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो निर्धारित कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय हड़ताल के बाद अक्तूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का कदम उठाया जा सकता है।प्रदर्शन के दौरान विवेक सक्सेना, आशीष राठौर, आत्मा शरण, रोमेश खन्ना, अर्पित मिश्रा, लवकुश पंकज, अनुराग अग्रवाल, नीरज, विनय कुमार और रोहित सक्सेना समेत अन्य बैंककर्मियों ने विचार रखे।