Shahjahanpur News: आशा वर्कर्स ने किया कार्य बहिष्कार

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वहीं, जरियनपुर सीएचसी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर आठ से 20 अक्तूबर तक सामूहिक कार्य बहिष्कार की सूचना दी। आशाओं ने मानदेय बढ़ाने, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मासिक अवकाश, सुरक्षा और बीमा की सुविधा देने समेत अन्य मांगें उठाईं। प्रदर्शन में विजय कुमारी, सोनी, पूजा, प्रेमलता, सुनीता देवी समेत अन्य शामिल मौजूद रहीं। संवाद

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शाहजहांपुर। मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने बृहस्पतिवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। तिलहर में ऑल इंडिया आशा बहू कार्यकर्ता कल्याण सेवा समिति से जुड़ी आशाओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का एलान किया। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।