Shahjahanpur News: नवोदय विद्यालय में कक्षा नौ व 11 में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:32 PM IST
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शाहजहांपुर। जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा नौ व 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सलेक्शन टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा नौ के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix और कक्षा 11 के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi पर आवेदन किया जा सकता है। प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। संवाद
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