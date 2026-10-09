Shahjahanpur News: नाना पाटेकर से डेढ़ साल तक रहा अंकुश का संपर्क

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वर्तमान में शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड इंटरटेनमेंट में प्रोफेसर अंकुश ने बताया कि वर्ष 2014-15 में वह भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान नाना पाटेकर संस्थान में अतिथि के रूप में आते थे। इसी दौरान उनसे परिचय हुआ और पुणे स्थित उनके फार्म हाउस व फ्लैट पर भी जाने का मौका मिला।करीब डेढ़ साल तक उनका नाना पाटेकर से संपर्क रहा। अंकुश के मुताबिक करीब एक माह पहले उनकी नाना पाटेकर से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने गोवा फिल्म फेस्टिवल में आने की बात कही थी। इस पर नाना पाटेकर ने गोवा आने और फार्म हाउस पर रुकने का आमंत्रण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी।अंकुश ने बताया कि नाना पाटेकर के बेटे मल्हार से भी उनकी दोस्ती है। उन्होंने सुबह फोन कर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। अंकुश ने बताया कि नटसम्राट फिल्म की शूटिंग के दौरान भी नाना पाटेकर ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर बेहद जमीन से जुड़े इंसान थे। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की मदद और चैरिटी में खर्च करते थे।राजपाल यादव बोले : एक बेमिसाल इंसान को खोने का दर्द ज्यादाशाहजहांपुर। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा करते हुए नाना पाटेकर के साथ अपने संबंधों और हालिया फिल्म वनवास में साथ काम करने की यादें साझा कीं।राजपाल यादव ने लिखा कि कुछ मुलाकातें और कुछ लोग जिंदगी में हमेशा याद रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर के साथ हाल ही में वनवास के दौरान फिर से स्क्रीन साझा करने का अवसर मिला। वर्षों से जिनकी अदाकारी को देखते और सराहते आए, उनके साथ दोबारा काम करना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा।उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर को सिर्फ उनके किरदारों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से जानने और उनसे कई बार मिलने का भी अवसर मिला। उनकी सादगी और अपनापन हमेशा याद रहेगा। राजपाल यादव ने लिखा कि एक बेमिसाल कलाकार को खोने का दुख तो है ही, लेकिन एक जिंदादिल इंसान को खोने का दर्द उससे भी ज्यादा है। उन्होंने नाना पाटेकर के साथ का फोटो भी शेयर किया है। संवाद