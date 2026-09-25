Shahjahanpur News: स्लोगन प्रतियोगिता में अल्पना ने मारी बाजी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:42 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:42 PM IST
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शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत थीम पर भाषण, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बीच स्लोगन प्रतियोगिता में अल्पना शुक्ला ने बाजी मारी।
प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता में अंशिका पाठक ने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति दी। डॉ.संजीता अग्रवाल की निगरानी में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हुई। इसमें छात्राओं ने मेरे सपनों का भारत विषय से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सक्रियता और उत्साह के साथ दिए। स्लोगन प्रतियोगिता में अल्पना शुक्ला ने प्रथम, मेघा महाजन ने द्वितीय और श्रद्धा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला विभाग की छात्राओं ने आकर्षक रंगोली भी बनाई।
निर्णायक मंडल में डॉ. निदा शाहिद और डॉ. उपासना श्रीवास्तव शामिल रहीं। नोडल अधिकारी पारुल यादव, अनुराधा, भावेश मिश्रा का सहयोग रहा।
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प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता में अंशिका पाठक ने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति दी। डॉ.संजीता अग्रवाल की निगरानी में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हुई। इसमें छात्राओं ने मेरे सपनों का भारत विषय से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सक्रियता और उत्साह के साथ दिए। स्लोगन प्रतियोगिता में अल्पना शुक्ला ने प्रथम, मेघा महाजन ने द्वितीय और श्रद्धा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला विभाग की छात्राओं ने आकर्षक रंगोली भी बनाई।
विज्ञापन
निर्णायक मंडल में डॉ. निदा शाहिद और डॉ. उपासना श्रीवास्तव शामिल रहीं। नोडल अधिकारी पारुल यादव, अनुराधा, भावेश मिश्रा का सहयोग रहा।