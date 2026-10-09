Shahjahanpur News: अधिवक्ता से मारपीट, बस चढ़ाने की कोशिश करने का आरोप

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उन्होंने पुलिस को बताया कि आठ अक्तूबर की सुबह करीब 10 बजे वह बाइक से जा रहे थे। अंडरपास के पास पहुंचने पर पुरानी रंजिश के चलते बस चालक और परिचालक ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दोनों ने उनके ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश की। इससे उनके सिर पर काफी चोटें आईं। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। रोजा क्षेत्र के गांव बरमौला अर्जुनपुर निवासी अधिवक्ता शिवम राठौर ने रोजा थाने में प्रार्थनापत्र देकर बस चालक और परिचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।