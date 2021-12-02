फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Allegation of sexual exploitation under the pretext of marriage

Shahjahanpur News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

Sat, 10 Oct 2026 12:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Allegation of sexual exploitation under the pretext of marriage
शाहजहांपुर। अल्हागंज थाना क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अल्हागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की जान-पहचान अल्हागंज कस्बा निवासी टिंकू गुप्ता से थी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। बाद में शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed