Shahjahanpur News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

विज्ञापन



सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अल्हागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की जान-पहचान अल्हागंज कस्बा निवासी टिंकू गुप्ता से थी। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। बाद में शादी से इन्कार कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। संवाद

विज्ञापन

शाहजहांपुर। अल्हागंज थाना क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने गर्भवती होने पर दवा खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।