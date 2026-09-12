Shahjahanpur News: अक्षत ने जेआरएफ में हासिल की 85वीं रैंक

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कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. आदर्श पांडेय ने बताया कि अक्षत ने वर्ष 2025 में वनस्पति विज्ञान से एमएससी की परीक्षा गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण की थी। बीएससी में भी वह कॉलेज के शीर्ष तीन विद्यार्थियों में शामिल रहे। उनकी उपलब्धि पर मुमुक्षु शिक्षा संकुल के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने अक्षत और वनस्पति विज्ञान विभाग को आशीर्वाद दिया।सचिव डॉ. अवनीश मिश्र, प्राचार्य प्रो. आरके आजाद, संकायाध्यक्ष डॉ. आलोक कुमार सिंह, मीडिया सहसमन्वयक शिशिर शुक्ला आदि ने उत्साह बढ़ाया। संवाद