Shahjahanpur News: डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, दो इको वैन सीज

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जिले में डग्गामार वाहनों के संचालन से परिवहन निगम की आय प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने हाल ही में धरना दिया था। कर्मचारियों ने कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी। उसके बाद भी बेधड़क डग्गामार वाहन दौड़ते रहे। इसे लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर बृहस्पतिवार को अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया।सीओ यातायात रनवीर सिंह और एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम पाल के नेतृत्व में बरेली मोड़ और नगरिया मोड़ पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान दो इको वैन को सीज कर अजीजगंज चौकी के पास खड़ा करा दिया गया। इसके अलावा 10 अन्य वाहनों के चालान किए गए।एआरटीओ हरिओम पाल ने बताया कि अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टीएसआई विनय पांडेय भी मौजूद रहे।