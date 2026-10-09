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Shahjahanpur News: डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, दो इको वैन सीज

Fri, 09 Oct 2026 01:07 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:07 AM IST
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Action against illegal passenger vehicles; two Eeco vans seized.
शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर चेकिंग करते एआरटीओ व सीओ यातायात। संवाद
शाहजहांपुर। डग्गामार वाहनों के खिलाफ बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। बरेली मोड़ और नगरिया मोड़ पर हुई चेकिंग के दौरान अवैध रूप से संचालित दो इको वैन को सीज कर दिया गया, जबकि 10 वाहनों के चालान किए गए। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।
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जिले में डग्गामार वाहनों के संचालन से परिवहन निगम की आय प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने हाल ही में धरना दिया था। कर्मचारियों ने कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी। उसके बाद भी बेधड़क डग्गामार वाहन दौड़ते रहे। इसे लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर बृहस्पतिवार को अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया।
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सीओ यातायात रनवीर सिंह और एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम पाल के नेतृत्व में बरेली मोड़ और नगरिया मोड़ पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान दो इको वैन को सीज कर अजीजगंज चौकी के पास खड़ा करा दिया गया। इसके अलावा 10 अन्य वाहनों के चालान किए गए।
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एआरटीओ हरिओम पाल ने बताया कि अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टीएसआई विनय पांडेय भी मौजूद रहे।

शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर चेकिंग करते एआरटीओ व सीओ यातायात। संवाद

शाहजहांपुर में बरेली मोड़ पर चेकिंग करते एआरटीओ व सीओ यातायात। संवाद

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