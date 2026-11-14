Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Accused who behaved rudely towards a traffic constable arrested

Shahjahanpur News: यातायात सिपाही से अभद्रता करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 01:21 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Accused who behaved rudely towards a traffic constable arrested
शाहजहांपुर। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय पाल से अभद्रता करने के आरोपी बाइक सवार को चौक कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि सिपाही अजय पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मौजमपुर निवासी भगवान दास ने अपनी बाइक को गलत दिशा में दौड़ाते हुए कार में टक्कर मार दी। कार व बाइक सवार में कहासुनी होने लगी। ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान अजय पाल ने समझाया। कार चालक चला गया। इससे खफा होकर आरोपी ने सिपाही के साथ अभद्रता की। पुलिस ने आरोपी को बरेली मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed