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Shahjahanpur News: बिजली के तार चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, चार बंडल बरामद

Sat, 17 Oct 2026 01:26 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:26 AM IST
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Accused of stealing electric wires arrested; four bundles recovered
तिलहर थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अरविंद। संवाद
तिलहर (शाहजहांपुर)। सदर क्षेत्र के जमौर विद्युत उपकेंद्र की 33 केवीए लाइन के तार चोरी करने के मामले में पुलिस ने बरेली के युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी के तार के चार बंडल बरामद हुए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि नौ अक्तूबर को 33 केवीए लाइन के तार काटकर पिकअप से ले जाए जा रहे थे। नगरिया चौकी प्रभारी सौरभ शुक्ला ने चौकी के पास पिकअप रोककर तलाशी ली तो उसमें तार मिले। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर गुलामखेड़ा से हकीमपुर जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास अरविंद निवासी खजुरिया ब्राह्मनान, थाना बिथरी चैनपुर, बरेली को गिरफ्तार किया। उसके पास से चार बंडल तार बरामद हुआ। संवाद
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