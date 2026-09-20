Shahjahanpur News: ट्रांसपोर्टर पर जानलेवा हमले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार...पैर में लगी गोली

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शुक्रवार शाम करीब आठ बजे मोहल्ला ख्वाजा फिरोज निवासी नीरज त्रिवेदी घर में खाना खा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान शिब्बू उर्फ आलम अपने साथी नईम के साथ घर में घुस आया और पीछे से चाकू से नीरज पर पीठ पर कई वार कर दिए। नीरज के भाई पंकज की तहरीर पर शिब्बू, नईम समेत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।शनिवार दोपहर पुलिस हरदोई चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने शिब्बू के सफेद अपाचे से हरदोई रोड की ओर आने की सूचना दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर वह बाडीगांव के कट से कच्चे रास्ते पर चला गया। बाइक गिरने के बाद आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।आरोपी शिब्बू भी ट्रांसपोर्टर है। शिब्बू उर्फ आलम पर अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2015 में जलालाबाद में हादसे, वर्ष 2018 में चौक कोतवाली में दहेज उत्पीड़न और वर्ष 2026 में आबकारी अधिनियम का मामला शामिल है।अपमानित करने पर किया हमलामुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी आजम उर्फ शिब्बू ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि नीरज त्रिवेदी किसी भी जगह उसका अपमान कर देता था। उसके साथ गाली गलौज करता रहता था। शुक्रवार की शाम को वह चाकू लेकर साथी नईम के साथ नीरज के घर गया। नीरज ने देखते ही गाली देकर अपमानित किया। इस पर वे हमला कर भाग गए। शिब्बू के मुताबिक, नीरज नईम को भी प्रताड़ित करता था।घायल नीरज त्रिवेदी को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घटना के कारणों को लेकर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।-देवेंद्र कुमार, एसपी सिटी