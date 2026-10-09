Shahjahanpur News: मारपीट कर चालक से इको वैन छीनने का आरोप

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जनपद बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव बिहार मान नगला निवासी खुर्शीद खान ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह बरेली से शाहजहांपुर रूट पर इको वैन चलाते हैं। छह अक्तूबर को वह बरेली मोड़ पर सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी तीन-चार लोग आ गए और खुद को फाइनेंस रिकवरी एजेंट बताकर गाड़ी की चाबी निकाल ली। विरोध करने पर मारपीट की। किश्तें बकाया बताते हुए गाड़ी साथ ले गए जबकि गाड़ी की कोई किश्त बकाया नहीं है। तुरंत चौकी अजीजगंज पहुंच घटना की जानकारी दी। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। बरेली मोड़ चौराहे पर फाइनेंस रिकवरी एजेंटों के जबरन इको वैन छीनकर ले जाने और विरोध करने पर चालक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है।