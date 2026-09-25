Shahjahanpur News: 11 अक्तूबर को शाहजहांपुर में होगा वेटरन क्रिकेट लीग का मुकाबला
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:44 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:44 PM IST
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शाहजहांपुर। डॉ. गौर हरि सिंघानिया टी-20 उत्तर प्रदेश वेटरन क्रिकेट लीग में शाहजहांपुर और पीलीभीत के बीच होने वाले मुकाबले की मेजबानी शाहजहांपुर करेगा। उत्तर प्रदेश वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने 11 अक्तूबर को होने वाले मैच की जिम्मेदारी शाहजहांपुर को सौंपी है। इसके अलावा शाहजहांपुर और लखीमपुर के बीच होने वाला मुकाबला भी शाहजहांपुर में ही खेला जाएगा। शाहजहांपुर का तीसरा मैच बरेली में बरेली की टीम के खिलाफ होगा।
टीम के कप्तान डॉ. मनोज यादव ने बताया कि पांच अक्तूबर को टीम की घोषणा की जाएगी। प्लेइंग इलेवन में 40 वर्ष से अधिक आयु के सात और 35 वर्ष से अधिक आयु के चार खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। लीग के पूल ए में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर की टीमें शामिल हैं। विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद और उपविजेता को 50 हजार रुपये पुरस्कार के साथ आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। संवाद
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टीम के कप्तान डॉ. मनोज यादव ने बताया कि पांच अक्तूबर को टीम की घोषणा की जाएगी। प्लेइंग इलेवन में 40 वर्ष से अधिक आयु के सात और 35 वर्ष से अधिक आयु के चार खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। लीग के पूल ए में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर की टीमें शामिल हैं। विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद और उपविजेता को 50 हजार रुपये पुरस्कार के साथ आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। संवाद
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