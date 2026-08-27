Shahjahanpur News: शिवतेरस पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, हर-हर महादेव से गूंजे मंदिर

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पुलिस ने श्रद्धालुओं को कतार में लगाकर शांतिपूर्वक जलाभिषेक कराया। मंदिरों के आसपास मेले का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री के साथ ही विभिन्न सामान की जमकर खरीदारी की। बच्चों ने चाट-पकौड़ी का आनंद लेने के साथ झूलों का भी लुत्फ उठाया। देर शाम तक मंदिरों और मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। संवादरामलीला मंच पर विधि-विधान से हुआ रुद्राभिषेकशाहजहांपुर। फैक्टरी स्टेट रामलीला एवं प्रदर्शनी समिति की ओर से बुधवार को रामलीला मंच पर भगवान शिव की आराधना के लिए विधि-विधान से रुद्राभिषेक कराया गया। कलाकारों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल व दूध से अभिषेक कर सुख-समृद्धि, शांति और लोककल्याण की कामना की।दोपहर चार बजे पूजन-अर्चन शुरू हुआ। इसके बाद साढ़े चार बजे से रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ, जो करीब दो घंटे तक चला। शाम साढ़े छह बजे रुद्राभिषेक का समापन हुआ और पौने सात बजे भगवान शिव की आरती की गई। आचार्य प्रमोद शुक्ला ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई।आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंचन समिति के सचिव देवेश दीक्षित ने आभार जताया। समिति महासचिव ऋषि बाबू, निर्देशक अंकित सक्सेना, सह निर्देशक सुहेल मोहम्मद, प्रभारी महेंद्र दीक्षित, केंद्रीय समिति के राममोहन अग्निहोत्री, मीडिया प्रभारी रोहित सक्सेना व अखिलेश सक्सेना आदि का सहयोग रहा। संवादकोंचेश्वर महादेव स्थान पर महामंत्र के जाप में शामिल हुए श्रद्धालुकुर्रियाकलां। गांव के कोंचेश्वर महादेव स्थान पर श्रावण मास में अनवरत चले रहे महामंत्र हरे राम हरे कृष्ण का जाप बुधवार को भी जारी रहा। इस दौरान गांव सहित आसपास के कई गांवों के श्रद्धालु भी शामिल रहे। पुजारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा पर जाप का विश्राम होने पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संवादशिव मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस का शुरू हुआ अखंड पाठकांट। ब्लॉक परिसर में बने शिव मंदिर परिसर में बुधवार से श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ आरंभ हो गया। पंडित हरिकृष्ण बाजपेयी ने गौरी-गणेश और नवग्रह पूजन के साथ व्यास गद्दी पर श्रीराम दरबार का पूजन कराया। आयोजक ब्लॉक प्रमुख श्रीदत्त शुक्ला ने बालकांड की पहली चौपाई पढ़कर पाठ का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को हवन और भंडारा होगा। अखंड पाठ में सुनील वाजपेयी, कमल मिश्रा, ओमप्रकाश शुक्ला, योगेश्वर शुक्ला, गीता शुक्ला आदि का सहयोग रहा। संवादभंडारे के साथ शिव महापुराण कथा का विश्रामशाहजहांपुर। जीआईसी मैदान पर आयोजित 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा और रुद्राभिषेक का बुधवार को विधिवत समापन हो गया। काशी के आचार्य विवेकानंद शास्त्री ने हवन यज्ञ के साथ कथा काे विश्राम दिया। आयोजकों ने भंडारे का आयोजन किया। इसमें शिवभक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जेपी तिवारी, हरिशरण वाजपेयी, सीमा वाजपेयी, अशोक गुप्ता, मुनेश्वर सिंह, दीपक शर्मा, विश्वमोहन वाजपेयी, नीरज वाजपेयी, विष्णु मिश्रा आदि का सहयोग रहा। संवाद