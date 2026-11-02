Shahjahanpur News: वायुदाब 18 मिलीबार गिरने से बादल छाए रहने के आसार

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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।अधिकतम तापमान में तीन डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। आर्द्रता 67 फीसदी होने से वातावरण में नमी बनी हुई है। पश्चिमी और उत्तरी हवा चल रही है।आलू और सरसों की फसलों को बारिश से नुकसानकृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉ. महेश कुमार ने बताया कि पुवायां क्षेत्र में बारिश शहर की अपेक्षा अधिक हुई है। इससे आलू और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। धान की पिछैती फसल में बारिश की वजह से उत्पादन कम हो सकता है। रबी सीजन की बोआई करने वाली फसलों का समय खेत में नमी होने की वजह से आगे बढ़ सकता है। गन्ने की फसल का बारिश होने से परता बढ़ने की संभावना है। सब्जियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्पादन बढ़ने की संभावना है।