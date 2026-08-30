फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   A case has also been registered against those who tied up and beat the young man.

Shahjahanpur News: युवक को बांधकर पीटने वालों के खिलाफ भी दर्ज की गई रिपोर्ट

Sun, 30 Aug 2026 11:38 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
A case has also been registered against those who tied up and beat the young man.
खुटार (शाहजहांपुर)। विवाहिता को ले जाने के दौरान पकड़े गए लखीमपुर के थाना संपूर्णानगर के गांव सुमेरनगर के सोनू को पेड़ से बांधकर पीटे जाने के मामले में उनके रिश्तेदार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाहिता के ससुर की ओर से युवक और उसके साथी पर पहले से ही रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।
विज्ञापन

लखीमपुर खीरी के थाना पलिया के गांव इब्राहीमपुर निवासी राधे अपने मौसेरे भाई सोनू के साथ खुटार के एक गांव में रिश्तेदारी में आए थे। आरोप था कि दोनों गांव से एक विवाहिता को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, लेकिन राधे मौके से भाग निकला। सोनू को लोगों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा था। बाद में विवाहिता के ससुर ने दोनों के खिलाफ पुत्रवधू को जबरन ले जाने की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

अब दूसरे पक्ष से खुटार के गांव कैमहरिया के मजरा मैदाखेड़ा निवासी राममिलन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका दामाद राधे अपने मौसेरे भाई सोनू के साथ उनकी पुत्री के घर गए थे, जहां अज्ञात लोगों ने सोनू को बांधकर पीटा है, जिसका वीडियो भी है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में दोनों ओर से रिपोर्ट दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed