Shahjahanpur News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में 400 आवेदकों ने किया प्रतिभाग
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में शिविर का आयोजन उपायुक्त उद्योग संजय सिंह की देखरेख में हुआ। इसमें करीब 400 आवेदकों ने प्रतिभाग किया।
आवेदनकर्ताओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में योजना के उद्देश्य, पात्रता, ऋण सुविधा और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। शिविर में इच्छुक आवेदकों को ऋण प्राप्त करने के लिए निशुल्क ऑनलाइन काउंसिलिंग एवं पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संवाद
विज्ञापन
आवेदनकर्ताओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संबंध में योजना के उद्देश्य, पात्रता, ऋण सुविधा और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। शिविर में इच्छुक आवेदकों को ऋण प्राप्त करने के लिए निशुल्क ऑनलाइन काउंसिलिंग एवं पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संवाद
विज्ञापन