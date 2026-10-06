Shahjahanpur News: गल्ला मंडी में आढ़ती की बाइक की डिकी से 3.80 लाख रुपये चोरी

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आढ़ती संजू गुप्ता के अनुसार, वह घर से करीब 3.80 लाख रुपये बाइक की डिकी में रखकर गल्ला मंडी पहुंचे थे। मंडी में बाइक खड़ी करने के बाद आढ़त पर चले गए। कुछ देर बाद जब वह रुपये निकालने गए तो रुपये और खरीद-फरोख्त से संबंधित कागजात नदारद थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आढ़ती और मंडी में मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। मामले की जांच कराई जा रही है। संवाद

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अल्हागंज। हाईवे किनारे गल्ला मंडी में सोमवार को अंधुई मोहल्ला निवासी आढ़ती संजू गुप्ता की बाइक की डिकी से तीन लाख 80 हजार रुपये किसी ने निकाल लिए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की।