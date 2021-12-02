Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   21 [entities/parties] have raised objections regarding the designation of examination centers; the list will be released after Diwali.

Shahjahanpur News: 21 ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए दी आपत्ति, दिवाली के बाद जारी होगी सूची

Sun, 08 Nov 2026 12:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:56 AM IST
विज्ञापन
21 [entities/parties] have raised objections regarding the designation of examination centers; the list will be released after Diwali.
शाहजहांपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तावित 127 परीक्षा केंद्रों को लेकर मिले आपत्तियाें की सुनवाई डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ने पूरी कर ली है। आपत्तियाें में 13 लोगों ने सुविधाएं पूर्ण नहीं होने का हवाला देते हुए अपने विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने की गुजारिश की है। वहीं, 21 लोगों ने अपने विद्यालय को केंद्र बनवाने के लिए पत्राचार किया है।
विज्ञापन

समिति की ओर से लिए गए निर्णयों के बाद संबंधित डाटा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। डाटा पूरी तरह अपडेट होने के बाद यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जा सकती है।
विज्ञापन


डीआईओएस हरिवंश कुमार ने बताया कि 105 ऑनलाइन आपत्तियां आईं थीं। परिषद के निर्देशों के तहत केंद्र बनाए जाएंगे। जिसमें मानकों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed