Sant Kabir Nagar News: रंजिश में युवक पर हमला, चार के खिलाफ प्राथमिकी

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संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के दुघरा कला गांव में पुरानी रंजिश के कारण एक युवक पर हमला हुआ। पीड़ित राजकुमार ने गांव के चार लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। 17 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे जगन्नाथ, दिवाकर, गौतम और कृष्णा ने उसके घर पर हमला किया। आरोपियों ने लाठी-डंडे और लोहे की छड़ से राजकुमार को पीटा। हमले में उसके सिर, दाहिनी आंख और बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने गालियां देने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। राजकुमार की तहरीर पर 18 अक्तूबर को धनघटा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक नंदू गौतम को सौंपी गई है। संवाद