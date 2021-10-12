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Sant Kabir Nagar News: बढ़या ठाठर में तैयार हो रहा विद्युत उपकेंद्र 25 गांवों को मिलेगा लाभं

Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
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The power substation being constructed in Badhiya Thathar will benefit 25 villages.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेंहदावल। काफी समय से बिजली की समस्या झेल रहे मेंहदावल ग्रामीण पूर्वी क्षेत्र के गांवों में बेहतर बिजली आपूर्ति की राह आसान हो रही है। मेंहदावल तहसील के बढ़या ठाठर में लगभग छह करोड़ रुपये की लागत से 33/11केवी का नया विद्युत उपकेंद्र तेजी से बनकर तैयार हो रहा है।
इसके शुरू होते ही कछार क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलने लगेगी लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगी। अभी तक इस क्षेत्र को मेंहदावल विद्युत उपकेंद्र से बिजली दी जाती थी।
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दूरी अधिक होने के कारण लो वोल्टेज की शिकायतें आम थीं। किसी तकनीकी खराबी पर फाल्ट ठीक करने में भी देरी होती थी, क्योंकि टीम को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। नए उपकेंद्र से यह समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।
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