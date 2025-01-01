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Sant Kabir Nagar News: पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

Thu, 22 Oct 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:14 AM IST
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Tributes paid to martyred personnel on Police Commemoration Day
पुलिस स्मृति दिवस पर सलामी देते एसपी-स्रोत पुलिस
संतकबीरनगर। पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार को पुलिस लाइंस में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने अन्य अधिकारियों संग वीर जवानों को नमन किया।
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कर्तव्य पालन में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक मीना ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में पुलिस की अहम भूमिका है।
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शहीद जवानों का राष्ट्र और समाज के प्रति योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। उनका त्याग और समर्पण पुलिस विभाग के लिए प्रेरणास्रोत है। संवाद
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