Sant Kabir Nagar News: 11 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ पात्रों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे।जो भी लोग पात्र हैं वे यहां आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इस दौरान महेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार, संजय भारती आदि माैजूद रहे। संवाद