Sant Kabir Nagar News: अब घर बैठे आरसी में अपडेट कर सकेंगे मोबाइल नंबर

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वाहन की आरसी में सही मोबाइल नंबर दर्ज होने से वाहन संबंधी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने और जरूरी सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी होती है। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वाहन मालिक को परिवहन मंत्रालय के वाहन सेवा पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाना होगा। यहां उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं में मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प चुनकर वाहन का पंजीकरण नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करनी होगी।पोर्टल पर मांगी गई जानकारी भरने के बाद निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर पोर्टल पर मिलने वाले संदेश से आवेदन की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।हालांकि, पुराना मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होने, विवरण का मिलान नहीं होने या सत्यापन में परेशानी आने पर संबंधित आरटीओ कार्यालय अथवा परिवहन विभाग के आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए केवल सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी साझा न करें।वाहन के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए आवेदकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वाहन स्वामी घर बैठे ऑनलाइन ही मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे।प्रियंवदा सिंह, एआरटीओ