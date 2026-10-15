Sant Kabir Nagar News: गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ पर भक्तिमय हुआ माहौल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कथा व्यास शुभम् दास ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन त्याग, तपस्या, अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन प्रसंगों से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने और धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने श्रद्धालुओं से धार्मिक आस्था के साथ सदाचार, प्रेम और पारिवारिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से समाज में संस्कार, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार भी होता है।इस मौके पर चंदू यादव, उदय राज अग्रहरि, सुभाष अग्रहरि, संजय वर्मा, शिव कुमार मौर्या, लल्लन यादव, रामयज्ञ यादव, शैलेश यादव, नरसिंह, अशोक प्रजापति, रामफेर विश्वकर्मा, देवीचरन, जितेंद्र, दीनानाथ, प्रहलाद, प्रमोद कुमार, सतीश यादव और विपुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।