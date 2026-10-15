Sant Kabir Nagar News: डीएपी के लिए समितियों पर किसानों की भीड़, घंटों कतार में इंतजार

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साधन सहकारी समिति शिवबखरी, शंकरपुर पर खाद लेने के लिए कतार में खड़े रामफूल, रामाशीष यादव, दयाराम यादव, रामभजन, हरीशचंद, केदार, रामकेवल और बुझारत ने बताया कि सरसों, आलू, मटर और चने की बुवाई का काम चल रहा है। इस दौरान डीएपी खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। ऐसे में खाद मिलने में देरी होने से खेती-किसानी का काम प्रभावित हो सकता है। बुवाई का समय निकलने पर फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है। विज्ञापन



किसानों का कहना है कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक खाद मिलने की उम्मीद में समितियों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और नियमित निगरानी करने की मांग की है, ताकि बुवाई के महत्वपूर्ण समय में उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। विज्ञापन विज्ञापन



साधन सहकारी समिति के प्रभारी सचिव जुगुल किशोर सिंह ने बताया कि किसानों को नियमानुसार खाद का वितरण किया जा रहा है। साधन सहकारी समिति शिवबखरी, शंकरपुर पर खाद लेने के लिए कतार में खड़े रामफूल, रामाशीष यादव, दयाराम यादव, रामभजन, हरीशचंद, केदार, रामकेवल और बुझारत ने बताया कि सरसों, आलू, मटर और चने की बुवाई का काम चल रहा है। इस दौरान डीएपी खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। ऐसे में खाद मिलने में देरी होने से खेती-किसानी का काम प्रभावित हो सकता है। बुवाई का समय निकलने पर फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है।किसानों का कहना है कि वे अपनी जरूरत के मुताबिक खाद मिलने की उम्मीद में समितियों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और नियमित निगरानी करने की मांग की है, ताकि बुवाई के महत्वपूर्ण समय में उन्हें परेशानी न उठानी पड़े।साधन सहकारी समिति के प्रभारी सचिव जुगुल किशोर सिंह ने बताया कि किसानों को नियमानुसार खाद का वितरण किया जा रहा है।

रोसयाबाजार। रबी की फसलों की बुवाई की तैयारी के बीच डीएपी खाद की मांग बढ़ गई है। खाद लेने के लिए सहकारी समितियों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। किसान सुबह से ही समितियों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी खाद मिलने को लेकर किसान चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि समय से खाद नहीं मिली तो बुवाई प्रभावित हो सकती है।